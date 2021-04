La « fierté » d’un Jurassien en finale

Cette finale n’aura pas l’ambiance qu’elle mérite, puisque les matches se joueront avec peu ou pas de public à cause de la pandémie de coronavirus : « Peut-être que le cœur va battre un peu plus vite en arrivant sur la glace dimanche à Kloten, mais sans spectateurs c’est quand même un peu différent. Mais c’est clair que c’est un match où il y aura de la tension et il faudra être bon dès les premières minutes pour se relâcher », poursuit Steven Macquat, qui aborde cette série en confiance après une belle dernière sortie à Langenthal jeudi en demi-finale où il avait inscrit un but important.

Le premier acte de cette finale des play-off de Swiss League entre le HC Ajoie et Kloten se tient dimanche à 17h30 en terres alémaniques. Il sera à vivre en direct et en intégralité sur RFJ dès 17h15 en compagnie de notre consultant Michaël Chételat. /emu