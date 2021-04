Le HC Ajoie est là, et bien là !

Le HC Ajoie a remis les pendules à l’heure avec autorité en finale des play-off de Swiss League. Les hockeyeurs « jaune et noir » ont mis Kloten au tapis 5-0 mardi soir à Porrentruy, pour égaliser à 1-1 dans cette série au meilleur des sept matches. Une victoire acquise au terme d’une solide prestation, marquée par le retour au jeu précieux de Hazen.

Comme lors du premier acte, c’est le HCA qui a dégainé le premier. Et une fois encore, c’est Frossard qui a montré la marche à suivre en trompant la vigilance du gardien Nyffeler après une bévue défensive des Zurichois. Mais contrairement à dimanche, les Jurassiens n’ont pas desserré l’étreinte par la suite. Poursuivant sur leur lancée, les hommes de Gary Sheehan ont doublé la mise par Huber, qui a exploité une nouvelle erreur de l’arrière-garde visiteuse. Ajoie était sur orbite.

Comme attendu, Kloten est revenu très fort à l’appel du deuxième tiers. Mais les Vouivres ont su faire le dos rond et le mur Wolf ne s’est jamais lézardé. La confiance embarquée, Devos a profité de la première réelle offensive des maîtres des lieux pour inscrire le 3-0, qu’il est allé célébrer devant la cinquantaine de spectateurs désormais autorisés dans la patinoire. Son compère Hazen lui a ensuite emboîté le pas à vingt secondes de la deuxième sirène : son essai, dévié par l’Aviateur Kindschi, a fini dans la lucarne de la cage de Nyffeler. Nouvelle célébration devant le public. Le HCA a eu de la réussite, mais il l’a provoquée.





La méchanceté zurichoise entre en jeu

Résigné dans la troisième période, Kloten a vu Devos y aller de son doublé pour inscrire le numéro cinq, avant de se mettre en mode « méchanceté ». Les Zurichois ont durci le jeu, multipliant les vilains gestes jusqu’à entrer dans le domaine de l’intolérable. Simek et Marchon ont coup sur coup écopé d’une pénalité de cinq minutes plus match pour des charges violentes. Celle de Marchon – qui a décollé pour mettre Roberts KO – a été une horreur du genre. Kloten a ainsi montré sa frustration et balisé le terrain en vue de l’acte III. Le HCA a joué à cinq contre trois durant 3’50’’, sans parvenir à saler l’addition. Du détail au final.

Un partout, puck au centre. Ajoie a montré qu’il était là, et bien là. On soulignera aussi le magnifique blanchissage réalisé par Wolf. Rendez-vous dans la banlieue zurichoise jeudi. Pour prendre les devants ? /rch