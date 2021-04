Les gardiens du temple sont de sortie

Les projecteurs sont souvent braqués sur eux pendant les séries de play-off. Les gardiens jouent un rôle primordial, encore plus lorsqu’il s’agit de jouer pour le titre de champion de Swiss League de hockey sur glace. Ce mardi soir, le HC Ajoie affronte Kloten à Porrentruy, avec pour objectif de rétablir la parité à 1-1 dans cette finale du championnat qui se dispute au meilleur des sept duels.

Ajoie-Kloten, c’est aussi un duel de gardien : Tim Wolf contre Dominic Nyffeler. L’actuel gardien du HC Ajoie a fini la saison régulière avec 93,04% d’arrêts, juste devant le portier de Kloten, ex-gardien du HCA, et ses 92,98% d’arrêts. Dans un style différent, les deux portiers espèrent amener leur équipe respective au titre et à la promotion. L’ancien entraîneur des gardiens du HCA, actuel membre du staff ajoulot, Raphaël De Luca livre son analyse sur le jeu de Tim Wolf et de Dominic Nyffeler.