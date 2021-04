Le HC Ajoie n'a pas su saisir l'occasion

Stefan Mäder qui se joue de Dominic Nyffeler mais qui n'arrive pas à glisser le puck au fond des filets, un solo époustouflant de Jonathan Hazen qui n'obtient pas un meilleur sort... le HC Ajoie a manqué deux occasions nettes en 1re période, jeudi soir, à Kloten. Avec un réalisme total, il aurait pu faire douter l'armada zurichoise. Mais, à l'addition finale, la troupe ajoulote a perdu 2-0 dans l'acte III de la finale des play-off de Swiss League de hockey sur glace.





Kloten monte en puissance

Si le HCA s'est procuré deux grosses occasions de but en début de rencontre, il s'est globalement montré trop peu virulent devant la cage alémanique, avec seulement trois tirs cadrés dans la 1re période et sept dans la 2e. « On a trop peu tiré au but », a reconnu l’entraîneur-assistant du HCA Vincent Léchenne.

Les pensionnaires de la Swiss Arena ont haussé le ton au fur et à mesure des minutes. Kloten est entré tambour battant dans le 2e tiers. Si Tim Wolf a retardé l'échéance, il a cédé coup sur coup à la mi-match. C'est d'abord Anthony Rouiller qui a eu la poisse de dévier la rondelle dans ses propres filets (30e), avant une déviation hasardeuse de Lars Frei qui a profité aux Aviateurs (33e). Le dernier rempart jurassien n'avait pas capitulé depuis 125 minutes face aux Zurichois... Une fois devant au tableau d'affichage, Kloten a muselé les offensives jurassiennes, cadenassant son entrée en zone et faisant parler sa puissance physique.