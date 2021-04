La promotion pour un grand champion

Le HC Ajoie va au bout de son rêve ! Il est devenu champion de Swiss League de hockey sur glace ce mercredi soir à Porrentruy. C’est même un coup double pour les Jurassiens qui obtiennent également une promotion en National League. La troupe de Gary Sheehan a pris la mesure de Kloten 5-4 après prolongation lors du 6e acte de la finale des play-off. Elle remporte ce duel 4-2 face à un ogre zurichois au budget trois fois plus important.









Le trois est roi





L’entraîneur Gary Sheehan a mené le HC Ajoie à son 3e trophée depuis qu’il a pris les commandes de l’équipe durant l’été 2014. Le Québécois a commencé par le championnat de Ligue B en 2016 avant d’empocher la Coupe de Suisse l’an dernier et donc la Swiss League ce mercredi. Le HCA est sacré roi de la 2e division pour la 3e fois de son histoire après 1992 et 2016. Il fête aussi sa 3e accession à l’élite du hockey suisse après 1988 et 1992.









Une saison intense





Les Vouivres ont dû batailler fort et composer avec les éléments pour aller au bout de leur rêve. Après une préparation effectuée en grande partie à Saignelégier, elles ont lancé leur hiver sur la route en raison des travaux de rénovation de la patinoire d’Ajoie et du Clos du Doubs. Les Ajoulots ont joué leurs neuf premiers matches de la saison (championnat et Coupe) à l’extérieur avant d’enfin prendre possession de leur nouvelle demeure le 24 novembre face à Thurgovie. La Covid-19 n’a pas épargné le vestiaire du HCA, lui imposant deux quarantaines. Le collectif jurassien a ainsi dû se coltiner 20 matches en 38 jours pour boucler sa saison régulière. Avant l’épilogue que l’on connaît. Ajoie a sorti Viège 4-0 en quart de finale, puis Langenthal 4-2. Et alors que les observateurs envoyaient déjà Kloten en National League, les « jaune et noir » ont brisé les ailes des Aviateurs et se sont envolés à leur place. /msc