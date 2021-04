« On a besoin de 5-6 joueurs »

Le HC Ajoie entre dans une nouvelle dimension. Mercredi soir, il a validé son ticket pour la National League de hockey sur glace, après avoir battu Kloten en finale de Swiss League et ainsi remporté le titre. Le comité directeur du club « jaune et noir » a donné son feu vert pour une promotion, après s’être assuré un budget d’environ sept millions de francs.





Pas de pression mais des adaptations en vue

D’entrée de jeu, l’entraîneur du HCA, Gary Sheehan, l’affirme : « On ne va pas se mettre de pression inutile dans la future saison ». Le Québécois indique qu’il veut apprendre vite et bien avec son équipe dans cette nouvelle catégorie de jeu. Mais il reconnaît que son effectif devra être gonflé avant d’aller affronter les meilleurs joueurs de notre pays : « On a besoin de profondeur en défense, sur l’aile gauche et au centre », souligne Gary Sheehan, qui estime qu’il aurait besoin de 5-6 joueurs supplémentaires, dont deux étrangers. L’entraîneur indique que les deux mercenaires pourraient être un défenseur et un attaquant, mais cela reste à définir. S’il reconnaît que le HC Ajoie va se lancer tardivement sur le marché des transferts, il est convaincu qu’il va trouver des éléments qui pourront amener une plus-value au récent promu en National League. /mle