Promotion du HCA : analyse et commentaire

L’histoire se répète… le petit Ajoulot qui bat les gros. Kloten, c’était trois fois le budget du HC Ajoie. Mais l’argent ne fait pas tout dans le sport, bien heureusement. La bravoure jurassienne a une nouvelle fois dompté les millions d’un ogre. Le collectif d’une équipe soudée a fait exploser les individualités et les noms clinquants. Bienvenue à Porrentruy, où la passion est reine et où l’impossible n’existe pas. On pourrait louer le caractère du HCA pendant des heures. Mais ce serait oublier le chef-d’œuvre du duo Gary Sheehan-Vincent Léchenne. Tous deux ont bâti cette équipe depuis les fondements et l’ont faite évoluer de mains de maîtres pour atteindre des sommets. Les joueurs mouillent le maillot jusqu’à n’en plus pouvoir, mais proposent aussi un jeu bien léché, fidèle à un plan de match clair et limpide. Les recrutements ont été minutieux, Ajoie a bâti une équipe pour gagner, et gagner encore. Pour monter aussi. Bienvenue à Porrentruy, où on joue au hockey pour s’amuser et pour faire vibrer un public fidèle et fier. Et qui peut l’être.