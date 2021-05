Ajoie à l’Est, « pas une polémique » pour la Ligue

Quoi ? Mais le Jura, c’est on ne peut plus à l’ouest ! Pas faux. Géographiquement, le groupe « ouest » avec Berne, Bienne, Fribourg, Lausanne et Genève paraissait tout indiqué, avec un supplément de derbies romands en prime. Et pourtant, c'est on ne peut plus pratique selon le responsable des calendrier à la Ligue Willy Vögtlin. « Je ne comprends pas cette polémique. On a fait les calendriers en octobre, lorsque Viège, Olten, Kloten et Ajoie étaient candidats à la montée. Pour les quatre, c’est mieux de figurer dans le groupe Est. Ajoie va jouer deux matches de plus à la maison contre Davos et Zurich, et deux matches de plus à l’extérieur contre Langnau et Rapperswil. Mais Langnau, c’est moins loin de Porrentruy que Fribourg, et Rapperswil c’est moins loin que Genève ! », explique Willi Vögtlin.





Vincent Léchenne : « Sportivement, à mon avis on est gagnant... »

Quelques clics sur une carte en ligne nous permettent de confirmer ces propos… à 3 kilomètres près pour le match Langnau-Fribourg ! Si on pousse le vice un peu plus loin, de patinoire à patinoire, on obtient un beau match nul à 140 km entre la Raiffeisen Arena et les BCF Arena et Ilfishalle. Passons, le HCA ne fera finalement pas plus de kilomètres en allant à l'Est qu'en resquillant la côte Ouest. « On ne va pas commencer à polémiquer pour quatre matches », se résigne le directeur technique du HC Ajoie Vincent Léchenne. « On évite finalement un troisième long déplacement à Davos. Et sportivement, de rejouer Langnau et Rapperswil (NDLR deux des trois derniers de National League cette saison), on est à mon avis gagnant », glisse l’assistant de Gary Sheehan. Fin du débat ? Il pourrait en tout cas être remisé aux oubliettes dès l'an prochain, puisque ces groupes devraient disparaître lorsque la National League comptera 14 équipes. /jpi