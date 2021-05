David Aebischer rebondit à Rapperswil

David Aebischer croisera la route du HC Ajoie la saison prochaine. Le Fribourgeois de 20 ans a paraphé un contrat de trois ans avec Rapperswil, récent demi-finaliste des play-off de National League de hockey sur glace, selon une annonce faite ce jeudi. Prêté par Fribourg-Gottéron, David Aebischer avait patiné avec le HC Ajoie cette saison et fêté le titre de Swiss League et la promotion avec le club ajoulot. Il affrontera donc le HCA et ses anciens coéquipiers lors du prochain exercice dans l’élite du hockey sur glace helvétique. /mle