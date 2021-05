Guillaume Asselin débarque au HC Ajoie

Le HC Ajoie étoffe sa légion québécoise. Le club ajoulot s’est attaché les services de Guillaume Asselin pour les deux prochaines saisons de National League. Il l’a annoncé ce jeudi. L’ailier québécois de 28 ans va rejoindre le Jura en provenance de Sierre. Il a joué les deux derniers hivers en Valais dans le championnat de Swiss League. Troisième meilleur compteur de la dernière saison derrière les Ajoulots Philip-Michaël Devos et Jonathan Hazen, Guillaume Asselin a compilé 50 buts et 73 assists en 93 matches de championnat avec l’équipe de Graben. Il a aussi goûté à la National League au cours de cinq matches joués avec Genève pour un total de six buts. L’ailier était la priorité du HCA pour le poste de 3e attaquant étranger et devient donc le 4e Québécois de la phalange « jaune et noir » aux côtés de Philip-Michaël Devos, Jonathan Hazen et l’entraîneur Gary Sheehan. /comm-msc