Un défenseur québécois au HC Ajoie

La légion étrangère du HC Ajoie est complète. Les dirigeants du club ajoulot de National League de hockey sur glace annonce ce vendredi l’arrivée de Jérôme Leduc. Ce Québécois de 28 ans (29 ans à la fin du mois) évolue en défense. Il a paraphé un contrat de deux ans dans le Jura. Il sort d’un hiver en Autriche au sein des Vienna Capitals. Il s’est engagé le mois dernier avec le club de Villach, toujours en Autriche, mais il bénéficiait d’une clause lui permettant de signer ailleurs en Europe. Avant de traverser l’Atlantique, le Canadien a disputé quatre saisons et plus de 250 matches de AHL (la 2e division nord-américaine). Jérôme Leduc a même été drafté par Buffalo en 2010.





Un ami de Guillaume Asselin !

Le HC Ajoie évoluera donc avec une légion étrangère 100% québécoise pour son retour en National League. En plus de l’entraîneur Gary Sheehan, les quatre mercenaires viennent de la province canadienne. Jérôme Leduc est un droitier doté d’un bon tir et d’une bonne passe, selon le directeur technique des « jaune et noir ». Vincent Léchenne qualifie son nouveau joueur de « défenseur offensif mobile. Le Québécois était la priorité du HCA parmi une liste de quatre à cinq possibilités. Son nom a été soufflé par un certain Guillaume Asselin aux dirigeants jurassiens. Le nouvel attaquant ajoulot est un ami du désormais nouveau défenseur des Vouivres.