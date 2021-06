Le HCA jouera la Coupe des Bains

Le HC Ajoie préparera son retour en National League en terre romande. Il jouera la Coupe des Bains à la fin du mois d’août. Les hockeyeurs ajoulots disputeront deux rencontres à Yverdon-les-Bains dans le cadre de ce tournoi amical. La première partie est prévue le vendredi 27 août avec un alléchant Ajoie-Bienne, deux équipes qui se retrouveront une dizaine de jours plus tard pour l’ouverture du championnat. Le lendemain, la troupe jurassienne se frottera à l’équipe allemande de Krefeld. A noter que le tournoi romand regroupera huit équipes, dont cinq pensionnaires de National League : Ajoie, Bienne, Lausanne, Fribourg et Genève. Le champion de France en titre, Rouen, y patinera également, tout comme les Allemands de Krefeld et les Tchèques de Pardubice. /comm-mle