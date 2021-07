La Raiffeisen Arena mise en glace

La patinoire d’Ajoie et Clos du Doubs à Porrentruy a depuis ce jeudi une glace toute fraîche pour la prochaine saison de National League ! Pour la première fois, le tout nouveau champ de glace aux dimensions NHL destiné au curling et à la formation a lui aussi été mis en glace. Une entreprise argovienne spécialisée au savoir-faire mondialement reconnue était sur place dès les premières heures du matin pour « peindre » et « monter » la glace, ainsi qu’y apposer les publicités et sponsors.