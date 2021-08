Le HC Ajoie dicte les règles sanitaires pour assister aux matches

Le coronavirus n’est pas le bienvenu à la patinoire d’Ajoie et du Clos du Doubs. Le HC Ajoie dévoile jeudi son plan de protection contre le virus. Le règlement sanitaire respecte l’ordonnance fédérale et le concept cadre de protection de la National League et de la Fédération suisse de hockey sur glace, précise le club ajoulot dans un communiqué.





Ne pas oublier son billet de match et... son certificat Covid

Pour assister aux rencontres de préparation et de championnat de National League, les supporters des « jaune et noir » devront être vaccinés, testés ou guéris du Covid-19. Ils devront présenter un pass sanitaire rendu valable grâce à une double vaccination, un test PCR négatif de moins de 72 heures ou un test rapide négatif de moins de 48 heures. « Les carnets de vaccination et les autotests ne seront pas pris en considération », souligne le HCA. Il faudra aussi se munir d’une pièce d’identité et de son billet de match ou carte d’abonnement. En ce qui concerne le port du masque, il ne sera pas obligatoire pour le public.





Campagne d'abonnements bientôt lancée

La campagne d'abonnements pour vivre le retour du HC Ajoie dans l'élite du hockey suisse démarre bientôt. Les sésames seront en vente uniquement en ligne dès le mercredi 11 août à partir de midi. Les personnes qui n'ont pas de connexion internet peuvent se tourner vers le secrétariat du club. Les abonnements seront valables pour les rencontres de préparation et les 26 confrontations de la saison régulière de National League. Pour rappel, le HCA débutera son championnat le 7 septembre prochain à Porrentruy contre le HC Bienne. /comm-nmy