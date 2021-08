Le HC Ajoie a enclenché la machine

Le HC Ajoie se place d’entrée sur les bons rails en vue de sa saison 2021/2022 en National League de hockey sur glace. Le néo-promu jurassien a pris la mesure des Allemands de Bietigheim 4-1 mardi soir en match amical à Porrentruy, dans une Raiffeisen Arena garnie de 445 spectateurs à l’occasion du retour du public. Cette première rencontre d’entraînement peut être qualifiée de satisfaisante : déjà bien en jambes, le HCA a su être solide.

La légion québécoise des « jaune et noir » a d’ores et déjà montré qu’il faudra compter avec elle. Devos (2 points), Hazen (2 points), Leduc (2 points) et Asselin (1 point) – qui ont évolué ensemble la plupart du temps – sont affûtés. Et dans la cage ajoulote, Wolf a été fidèle à lui-même : costaud. L’équipe dans son ensemble a offert à l’assistance quelques séquences de choix, tant offensivement que défensivement. En face, le néo-promu en première division allemande – avec ses douze joueurs étrangers – n’a pu que constater la supériorité des Jurassiens.

Prochain match amical pour le HCA : vendredi sur la glace de Fribourg Gottéron (19h30).