Le retour tant attendu du public pour le HCA

Des mois et des mois que le HC Ajoie et ses joueurs attendaient ça… Pour la première fois, la Raiffeisen Arena pourra accueillir du public mardi soir. Le HCA dispute son premier match amical de l’été avec la venue des Allemands de Bietigheim (1re division) à Porrentruy. A l’heure de l’entrainement mardi matin, les joueurs se réjouissaient énormément de ces retrouvailles, à l’image de Jordane Hauert : « On a hâte de retrouver du public », s’est exclamé le capitaine ajoulot. Les supporters qui souhaitent encourager les « jaune et noir » ce mardi – comme le reste de la saison d’ailleurs – devront se munir d’un certificat Covid et le présenter à l’entrée de la patinoire.