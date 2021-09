Le HC Ajoie surpris par Viège

Le HC Ajoie n'a pas fait forte impression pour son ultime sortie de préparation. Les Jurassiens ont été battus 5-3 par Viège mercredi soir à Saignelégier, à six jours de leur grand et attendu retour dans l'élite du hockey suisse. Privés de trois joueurs majeurs (Bastien Pouilly, Guillaume Asselin et Ueli Huber), le HCA a rapidement été mené 2-0 et a couru derrière le score durant l'ensemble du match. Plutôt brouillons, les Jurassiens n'ont que rarement inquiété l'arrière-garde des Hauts-Valaisans, même s'ils sont revenus de 3-0 à 3-2 en 33 secondes. Principales satisfactions du soir : aucun joueur ne s'est blessé et Jonathan Hazen est toujours aussi opportuniste. Le Québécois a inscrit un doublé, l'autre réussite étant l'oeuvre de Reto Schmutz. Dans les buts, Viktor Östlund et Tim Wolf ont joué chacun une moitié de match. La titularisation d'Östlund laisse à penser qu'il devrait bien faire partie de l'aventure jurassienne, mais le club n'a toujours pas annoncé l'engagement d'un deuxième gardien.



Signalons côté viégois la présence mercredi à Saignelégier de deux joueurs qui ont participé à la montée du HCA en National League ce printemps : Giacomo Casserini et Stefan Mäder. /clo