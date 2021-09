L’heure de la reprise pour le HCA (4/5)

La Matinale prend un accent québécois ce jeudi matin, à J-1 du retour du HC Ajoie en National League. Les hockeyeurs ajoulots affronteront le HC Bienne mardi soir à 19h45 à Porrentruy. L’entraîneur du HCA Gary Sheehan et le défenseur Jérôme Leduc étaient invités de La Matinale. « Un peu d’appréhension mais surtout de l’excitation », a résumé Gary Sheehan à quelques heures de faire son retour dans l’élite près de 17 ans après l’avoir quittée. « Retrouver nos partisans ça va être très spécial », a ajouté le Québécois Jérôme Leduc.

Et quand on demande à Gary Sheehan comment il vit avec l’étiquette de petit poucet qui colle désormais à la peau du HCA, la réponse fuse : « On retrouve nos fans, on retrouve notre nouvelle patinoire, on retrouve une nouvelle ligue, qu’est-ce qu’on peut demander de mieux ? Si on n’est pas content on n’a qu’à rester à la maison ! » /mmi