« Des papillons dans le ventre » du HC Ajoie

« On est un peu nerveux, un peu anxieux. On a hâte que ça commence ». En deux phrases, Philip-Michaël Devos résume les sensations du vestiaire du HC Ajoie. Les Vouivres entament ce mardi leur championnat de National League. Ils reçoivent la visite de Bienne à 19h45. Promu le 28 avril, le club « jaune et noir » signe son retour dans l’élite du hockey suisse après 28 ans d’attente. « On a des papillons dans le ventre », poursuit l’attaquant québécois.