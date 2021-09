Une (dé)fête pour lancer l’aventure du HCA

Le HC Ajoie n’a pas réussi à battre Bienne pour son retour en National League, mais a clairement montré qu’il vivra cette aventure avec fierté et caractère. Il s’est incliné 3-1 mardi à Porrentruy, devant 3'325 spectateurs. Surpris deux fois peu après la mi-match sur de rapides contre-attaques seelandaises, les Jurassiens ont tout tenté pour égaliser, et n’ont abdiqué qu’à deux secondes de la fin de ce premier duel dans le gotha du hockey suisse.

Dans une arène surchauffée - « Je n’avais plus connu ça depuis le soir du titre en 2016 », a déclaré Philip-Michaël Devos sur RFJ -, l’équipe jurassienne a honoré sa promotion. Le HCA a certes été dominé durant le premier tiers, mais a réussi à régater. Le gardien Tim Wolf faisant le nécessaire devant son but lorsque sa défense était battue. « On était quand même un peu nerveux », reconnaîtra le capitaine Jordane Hauert sur RFJ.





Le premier but pour Daniel Eigenmann

Une nervosité que les Jurassiens ont ensuite laissé aux vestiaires pour proposer un deuxième tiers séduisant. Le HCA a bénéficié de plusieurs occasions nettes et aurait mérité d’ouvrir le score. Mais Bienne a puni ce manque de réalisme par un froid opportunisme dont Ajoie devra faire l’apprentissage. Peu après la mi-match, les Seelandais ont pris deux buts d’avance sur des contres qui succédaient à des grosses occasions jurassiennes.

Loin d’abdiquer et poussée par un public bruyant et heureux, l’équipe de Gary Sheehan a su réduire l'écart avant la deuxième pause. L’honneur du premier but en National League est revenu au défenseur Daniel Eigenmann auteur d’un maître tir de la ligne bleue. Dans la troisième période, Ajoie a poussé, Bienne a géré. Au final, les Jurassiens ont eu l’opportunité de terminer le match à 6 contre 4. Cette supériorité aurait pu amener à une égalisation qui n’aurait pas été volée, mais Bienne a clos le suspense en marquant dans le but vide.