Le HC Ajoie étouffé par Lugano

Le dur apprentissage de la National League a véritablement commencé pour le HC Ajoie. Il a largement perdu 7-2 contre Lugano mardi soir devant 2843 spectateurs à Porrentruy. Les Ajoulots ont été pris à la gorge par des Tessinois efficaces qui ont rapidement mené 3-0 avant de gérer le match tout en prenant soin de saler l’addition de façon régulière.

Le premier tiers a tourné au cauchemar pour l’équipe jurassienne. Elle a certes bénéficié de la première grosse occasion du match (raté de Guillaume Asselin), mais a été étouffée par la rapidité et la verticalité du jeu tessinois. Lugano a puni chaque erreur du HCA et menait 3-0 après 17 minutes, 5-0 à la mi-match. La messe était dite et la deuxième partie du duel fut un mélange de remplissage et d’apprentissage. Elle a aussi permis aux supporters d’apprécier les buts de Mathias Joggi (un tir croisé instantané) et Thibault Frossard (un face-à-face joliment remporté). Un public qui a célébré ces réussites avec beaucoup d’enthousiasme, malgré le fait qu’elles n’allaient pas changer l’issue du match.

Le HCA retiendra qu’il ne peut pas se permettre de perdre le puck dans sa zone défensive et qu’il doit produire un jeu simple s’il entend marquer des buts cette saison. Trop souvent, les Jurassiens – et particulièrement son quatuor québécois – ont cherché le beau jeu, la passe de trop et ainsi manqué des occasions, qui terminaient au fond du but… à l’échelon inférieur. « Il faut vraiment se rendre compte que c’est fini la Swiss League, c’est un autre « level » maintenant. On doit jouer plus simple », a tonné le buteur Mathias Joggi au micro de RFJ.