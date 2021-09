156 km à vélo pour soutenir le HC Ajoie

Le HC Ajoie vivra son premier déplacement de la saison en National League ce vendredi. Les hockeyeurs ajoulots se rendront à Zurich, en car, pour affronter les ZSC Lions. Cédric Seuret fera lui aussi le déplacement, à la force de ses mollets. Le caméraman du HC Ajoie va relier la patinoire à Porrentruy à celle de Zurich à vélo, soit plus de 156 km. Un défi parti d’un pari et pour lequel le cycliste amateur s'est préparé. Cédric Seuret roulera aussi en soutien à l’Association jurassienne d’aide aux familles d’enfants atteints d’un cancer. Plus de 2'000 francs de dons avaient déjà été récoltés mercredi matin. /mmi