À Zurich probablement sans Guillaume Asselin

Guillaume Asselin ne devrait pas disputer le 3e match de la saison du HC Ajoie. Touché dans le bas du corps mardi face à Lugano, l’attaquant devrait être laissé au repos vendredi pour le déplacement des « jaune et noir » à Zurich. Le club jurassien tentera d’y décrocher son 1er succès de l’exercice dans le championnat de National League de hockey sur glace. Le Québécois a effectué des séances de physiothérapie mercredi et jeudi. Le staff du HCA « veut faire attention de ne pas aggraver sa blessure », selon Vincent Léchenne. La préparation estivale de Guillaume Asselin a été perturbée par des pépins aux adducteurs. Pour le directeur technique du HCA, il n’y a aucun lien entre ces blessures. Le retour au jeu de l’ailier de 29 ans est attendu pour samedi et la réception d’Ambri à Porrentruy. /msc