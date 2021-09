Une première victoire pour le HC Ajoie, et quelle victoire !

Le HC Ajoie tient sa première victoire dans le championnat de National League de hockey sur glace ! Les Jurassiens ont battu Ambrì-Piotta 4-0 samedi soir, devant 3'463 spectateurs à Porrentruy. Auteurs d’une prestation solide, les joueurs de Gary Sheehan ont plongé la Raiffeisen Arena dans une ivresse de bonheur.

Ce succès, le HCA l’a acquis de haute lutte et avec le cœur, soit son ADN. Les Ajoulots ont en effet dû composer sans les Québécois Leduc et Asselin, à l’infirmerie, et sans l’expérimenté Joggi, malade. Qu’à cela ne tienne : bien que privés de la moitié de leur légion étrangère, ils ont été à la hauteur de l’événement. En mode « Swiss League » – avec Devos et Hazen pour seuls mercenaires – les « jaune et noir » ont d’emblée montré leur volonté de débloquer leur compteur devant leurs partisans. Et cette intensité mise d’entrée de jeu a été payante. Le Top Scorer Thibault Frossard a allumé un premier pétard en expédiant le puck dans la lucarne du gardien jurassien d’Ambrì Benjamin Conz. Magistral ! C’est ensuite Daniel Eigenmann qui s’est rappelé au bon souvenir de son but contre Bienne. Le défenseur a doublé la mise de la ligne bleue. Sur orbite, le HCA embarquait de la confiance. Et il n’allait pas s’arrêter là ! Matteo Romanenghi, servi comme à la parade par Ueli Huber, a inscrit le numéro trois en supériorité numérique. 3-0 après 14 minutes de jeu : la foudre avait frappé les visiteurs tessinois de plein fouet.





Tim Wolf, ce mur

Vexé, le HCAP a haussé le ton dans un tiers médian qu’il a dominé, en assiégeant bien souvent la cage de Tim Wolf. En vain : la défense jurassienne, bien en place, n’a jamais cédé. Et que dire du gardien du HCA ? Seigneurial ! Le dernier rempart des Vouivres a tout bonnement écœuré l’attaque léventine en multipliant les parades de grande classe.

La troisième période a été plus débridée. Ambrì-Piotta a poursuivi ses efforts pour tenter une « remontada », mais l’arrière-garde ajoulote et Tim Wolf sont restés intraitables. C’est au contraire le HCA qui allait définitivement enfoncer le clou. Matteo Romanenghi – à nouveau à cinq contre quatre – s’est offert un doublé. Bon pour son moral. Bon pour le moral de l’équipe, qui a ensuite parfaitement géré la fin de match.

Ajoie a donc brillamment décroché ses premiers points de la saison dans l’élite du hockey sur glace suisse, en réalisant un blanchissage. Ce 18 septembre 2021 fera donc date. De quoi aborder la suite des événements plus sereinement. /rch