La roue de vélo du HC Ajoie

L’Ours inflige une correction à la Vouivre. Le HC Ajoie n’a rien pu faire sur la glace de Berne mardi soir. Il a sèchement corrigé 6-0 dans le championnat de National League de hockey sur glace. Le premier shift jurassien a donné l’impression que les « jaune et noir » pouvaient dompter l’équipe de la capitale fédérale. Mais la première rupture bernoise s’est conclue par un but après 44’’ de jeu. Cette action illustre à elle seule la partie avec un HCA qui a payé cash ses erreurs. La troupe de Gary Sheehan concède son 4e revers en cinq matches et chute à la dernière place du classement. Le 10e rang synonyme de pré-play-off n’est, pour l’heure, qu’à trois longueurs.







Dépassé par des actions d’école

Pris à froid d’entrée de jeu, le HC Ajoie est resté muet pour la première fois de la saison. Il a été trop rapidement largué par son adversaire pour prétendre à la victoire. Le début de rencontre a même ressemblé à un cauchemar pour l’équipe jurassienne. Un contre bernois transformé par Kast et une triangulation digne d’un manuel de hockey sur glace expédiée dans les filets jurassiens par le même joueur ont plongé les Ajoulots dans le doute. Le 3-0 tombé à la 13e a agi comme un coup d’assommoir. Une fois de plus, les erreurs individuelles défensives ont été trop nombreuses dans les rangs « jaune et noir ». L’addition aurait pu être bien plus salée sans les 45 parades du gardien Tim Wolf. Offensivement, quelques étincelles ont jailli des cannes jurassiennes, notamment dans la 2e période, mais le feu n’a jamais pris. « On a raté nos jeux simples, on s’est compliqué la vie », a analysé l’attaquant Steven Macquat au terme de la partie.