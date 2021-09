Un 5e Québécois au HC Ajoie

Le HC Ajoie se renforce pour faire face aux blessures de ses étrangers. Le club jurassien a activé la licence B de l’attaquant François Beauchemin. C’est ce qu’il indique ce jeudi dans un communiqué. Ce Québécois de 25 ans est prêté pour les deux matches du week-end au programme des « jaune et noir » dans le championnat de National League (vendredi à Zoug et samedi face à Genève). L’ailier évolue depuis le début de l’hiver avec les Ticino Rockets en Swiss League. François Beauchemin a inscrit un but et un assist en quatre matches en 2e division helvétique.





Jérôme Leduc sur le retour

Le HC Ajoie est toujours privé de la moitié de sa légion étrangère. L’attaquant Guillaume Asselin est forfait pour les matches du week-end. Le défenseur Jérôme Leduc pourrait signer son retour au jeu samedi lors de la réception de Genève à Porrentruy. Un test sera effectué à l’entraînement vendredi matin, selon le directeur technique ajoulot Vincent Léchenne. /comm-msc