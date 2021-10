Transports publics gratuits pour les matches du HCA

Les supporters du HC Ajoie pourront aller gratuitement au match en transports publics. Cette offre sera valable dès le 29 octobre pour les rencontres de National League de hockey sur glace à la Raiffeisen Arena. Elle concerne l’ensemble du périmètre de la communauté tarifaire Vagabond, à savoir l’ensemble du canton du Jura, Moutier et sa couronne, ainsi que quelques localités bernoises comme Tramelan, les Reussilles, mais aussi Delle.

L’offre sera aussi étoffée. Trois bus navettes supplémentaires assureront les liaisons entre les gares de Porrentruy et Courgenay et la patinoire, ainsi que les retours à domicile trois heures avant le match et trois heures après. Cette opération de promotion des transports publics sera en test durant la saison en cours. Elle est budgétée à 60'000 francs, dont 35'500 francs à charge du HC Ajoie.