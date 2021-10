Le HCA se saborde d’entrée

Il était prévenu, il a malgré tout récidivé. Le HC Ajoie a manqué son début de match samedi face à Davos en National League. Résultat, il s’est retrouvé mené 2-0 d’entrée de jeu et a, au final, subi la loi des Grisons 4-2 sur sa glace de Porrentruy. La troupe de Gary Sheehan a connu le même scénario dimanche dernier à Davos en concédant trois buts en moins de trois minutes. Ce revers fait chuter les hockeyeurs « jaune et noir » à la 13e et dernière place du classement.





Une nouvelle entame cauchemardesque

Le HCA a bien cru revivre le même match que dimanche dernier face au même adversaire. Davos a pris les devants après 17’’ seulement. Ajoie a demandé un coach challenge qui a été payant cette fois-ci. Mais ça n’a pas suffi à réveiller le collectif jurassien. 2’20’’ plus tard, le mal était fait avec deux réussites visiteuses parfaitement valables. « On sent l’équipe nerveuse. On a de la peine à se mettre dans le rythme », constate le directeur technique ajoulot Vincent Léchenne. « On dirait qu’on se libère une fois qu’on est mené », abonde le capitaine Jordane Hauert.