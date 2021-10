François Beauchemin se dévoile

Ses débuts en National League ont été retardés par un problème administratif. Ils auraient dû se faire sur la glace de Zoug, ce sera finalement sur celle de Langnau. François Beauchemin va enfin porter le maillot du HC Ajoie. L’attaquant québécois des Ticino Rockets embarque avec la troupe jurassienne ce vendredi pour se rendre dans l’Emmental. Il sera aligné avec les « jaune et noir » dès 19h45 dans l’antre bernoise (en direct sur RFJ dès 19h30), trois semaines après avoir dû renoncer en dernière minute à enfiler le chandail ajoulot. À 25 ans, l’ailier canadien se dit « très content de l’opportunité » qui lui est offerte. Il entend « donner le maximum » et « montrer ce qu’il est capable de faire ».





À l’aise même sans entraînement

François Beauchemin se décrit comme un joueur possédant « une très bonne vision, un bon coup de patin et un bon tir ». Habitué au jeu de la Swiss League depuis le début de la saison (9 matches joués avec les Ticino Rockets pour 5 buts et 3 assists), il s’est entraîné avec le HCA à trois reprises avant cette grande première. Et si ça peut paraître peu, lui ne s’en soucie pas. « Je n’ai pas besoin d’entraînement pour être performant », lance-t-il. Ça tombe bien, Ajoie aura besoin de qualité pour renouer avec la victoire après trois défaites de rang. /msc