Un Suédois débarque au HC Ajoie

Le HC Ajoie complète sa légion étrangère avec un joueur d’expérience. Sebastian Wännström a signé un contrat d’une année en National League avec le club de hockey sur glace jurassien. C'est une annonce faite samedi sur les réseaux sociaux. L’attaquant suédois est âgé de 30 ans et a commencé la saison avec le Dinamo Riga en KHL, une ligue considérée comme la meilleure en Europe. Après dix matches, il a inscrit un but. L’an dernier, Sebastian Wännström a joué en 1re division finlandaise avec Ässät Pori. Il s’est fait l’auteur de 33 buts et 13 assists en 58 matches disputés. /lge