Le Lion a rugi trop fort pour le HC Ajoie

Le HC Ajoie a été encore une fois trop court dans le championnat de National League de hockey sur glace. Les Jurassiens ont subi la loi de Lausanne 6-2 samedi soir à la patinoire de Porrentruy. La bonne volonté n’a pas suffi à contrecarrer les plans de Lions bien en place, qui ont livré la marchandise.

Bien que bousculé dans le premier tiers et mené 1-0, le HCA est resté droit dans ses patins. Une ténacité qui a permis au Suédois Wännström d’inscrire son premier but sous le chandail à la Vouivre. Las, les efforts ajoulots allaient être réduits à néant en l’espace de dix secondes. 18’09’’ : un patin dévie le puck sur la canne de Sekac devant le but de Wolf. Le numéro 92 vaudois ne manque pas l’aubaine pour redonner l’avantage à son équipe. 18’19’’ : Eigenmann trébuche tout seul et laisse filer Bertschy pour le 3-1 lausannois. Le mal était fait.

Le HCA n’a pas trouvé les ressources pour réagir dans le tiers médian. Au contraire, le LHC a maintenu sa cadence pour inscrire deux nouveaux buts et classer l’affaire. La pénalité de cinq minutes infligée à l’ancien Ajoulot Arnold aura permis à Devos de réduire l’écart à l’entame du dernier « vingt ». Ajoie a ensuite poussé pour tenter de recoller quelque peu, mais en vain. C’est Kenins, au terme d’une action d’école, qui a mis le point final au score en marquant le 6-2.

La formation de Gary Sheehan a ainsi enregistré une nouvelle défaite, la sixième d’affilée. En défense, les absences de Leduc et Rouiller ont pesé lourd. Prochain match mardi à Lugano pour tenter de corriger le dire, ou du moins retrouver un peu de confiance. /rch