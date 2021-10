Les cadeaux du HC Ajoie

Les soirs se suivent et se ressemblent pour le HC Ajoie. Pour la 7e fois de suite, il a quitté la glace sur une défaite mardi soir dans le championnat de National League. Les Vouivres ont chuté à Lugano 4-1. Après avoir manqué d’ouvrir la marque, les Jurassiens ont enfilé leur costume de Père Noël pour offrir trois buts à l’équipe tessinoise. Ils n’ont jamais pu revenir et ne parviennent donc pas à sortir de leur spirale négative. Lanterne rouge, le HCA accuse désormais sept points de retard sur son plus proche adversaire et onze unités sur la barre.





Les trois cadeaux jurassiens

La troupe de Gary Sheehan a payé au prix fort sa volonté de se montrer offensive. À la 4e, évoluant pourtant en infériorité numérique, elle a voulu saisir sa chance en se lançant dans le camp luganais à 3 contre 3. Le rebond n’a pas profité aux « jaune et noir » et la rupture a été conclue par les locaux. Rebelote à la 14e, cette fois en supériorité numérique. Jordane Hauert a perdu le puck derrière son but et Lugano a planté son 2e clou. Le 3e cadeau est venu d’Alain Birbaum à la 26e. Le défenseur a récupéré la canne de son gardien pour la lui redonner, tout en jouant le puck. Il a écopé d’une pénalité et a vu ses partenaires capituler 9’’ après la sanction.