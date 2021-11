Viktor Östlund sur le départ ?

Le HC Ajoie pourrait perdre son deuxième gardien dès le début de la semaine prochaine. Viktor Östlund, mis à disposition du club jurassien de National League de hockey sur glace par le Lausanne Hockey Club, pourrait être rappelé par les Vaudois qui doivent faire face à l’absence de Tobias Stephan, blessé et absent environ six semaines. D’après Vincent Léchenne, directeur technique du HCA, la décision devrait tomber ces prochaines heures, rien n’est encore fait. Viktor Östlund a joué deux tiers-temps ce samedi à Langnau lors de la défaite 8-2 des Ajoulots, et pourrait donc quitter le vestiaire jurassien ces prochaines heures, ce qui serait un coup dur pour le HCA. /mle