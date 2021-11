Le retour à la maison d’Anthony Rouiller

Talent précoce, Anthony Rouiller a effectué toutes ses classes juniors au HCB. Il y a effectué ses débuts en Ligue A à l’âge de 16 ans. Celui qui est né et a grandi au bord du lac de Bienne s’y voyait même faire toute sa carrière jusqu’à une convocation dans le bureau du staff seelandais lors de l’hiver 2015/2016. « Il y avait Steinegger et Schläpfer (NDLR : Martin et Kevin, directeur sportif et entraîneur à ce moment-là). Ils m’ont clairement fait comprendre que je n’entrais pas vraiment dans les plans. Ils m’ont conseillé d’aller voir ailleurs », se souvient Anthony Rouiller. C’est la douche froide pour le défenseur. Il rebondit en 2e division et fait même une croix sur l’élite, la National League, au printemps 2020 au moment de s’engager pour trois saisons avec le HC Ajoie. Un HCA qui va finalement le ramener en 1re division et même, ce mardi, sur la glace de son club de cœur. Le HC Bienne reste dans la peau du citoyen de Bassecourt. Porter à nouveau le maillot « rouge et jaune » est dans un coin de la tête d’Anthony Rouiller. Même s’il n’en fait pas une fixation. « Je ne veux pas m’accrocher à ça et être déçu », lance-t-il avant de conclure, comme pour résumé sa carrière : « Si ça doit se faire, ça se fera et sinon il y a plein d’autres chemins à prendre ». /msc