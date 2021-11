Nouvelle défaite pour un HCA aux deux visages

La baisse en intensité du HC Ajoie aura été fatale. Dimanche, la formation jurassienne s’est inclinée 6-3 à Rapperswil dans le cadre du championnat de National League de hockey sur glace. Si les hommes de Gary Sheehan ont effectué une très bonne entame de match, ils ont levé le pied dans une 2e période qui aura été fatale face à des Alémaniques en pleine bourre et très solides. L’équipe ajoulote n’a toutefois jamais lâché et a réagi avec vigueur dans la 3e période où elle a fait preuve de beaucoup de cœur et de fierté. Au fnial, ce sont certaines largesses défensives qui laissent un goût amer à la troupe de Gary Sheehan. Au classement, le HCA reste dernier avec 18 points, soit 14 de retard sur Ambri, 10e. Les Ajoulots n’ont jamais gagné dans le temps réglementaire sur la route cette saison.







Un magicien dont la baguette assomme

Rapperswil dispose dans ses rangs d’un joueur de classe mondiale. Roman Cervenka a porté son équipe face au HCA. Virevoltant, juste et élégant, le Tchèque a apporté le danger à chacune de ses apparitions. Le HC Ajoie l’a appris à ses dépens puisque le Tchèque a inscrit trois points dont un but. « On lui a laissé trop d’espace », a regretté l’attaquant jurassien Philip-Michaël Devos. D’ailleurs le HCA a parfois été trop laxiste défensivement, ce qui lui a encore coûté plusieurs buts ce dimanche.







Une force mentale à souligner

Le HCA est entré dans le match avec beaucoup de volonté. Dario Rohrbach a logiquement ouvert la marque à la 9e minute de jeu, son premier but sous la tunique jurassienne. Si les St-Gallois ont ensuite réagi et pris les devants dans la première période, c’est dans le 2e tiers-temps qu’Ajoie a laissé filer le match. Mais menés 5-1, les Jurassiens n’ont rien lâché et sont revenus à 5-3 au dernier « 20 » grâce à ses Québécois Maxime Fortier et Philip-Michaël Devos. Cela n’aura pas suffi à faire vraiment douter une défense st-galloise solide et bien en place. /mle