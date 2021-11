Jonathan Hazen « progresse de jour en jour »

Un déplacement qui a rappelé de mauvais souvenir au HC Ajoie et à Jonathan Hazen. L’attaquant québécois a assisté depuis l’infirmerie à la défaite de l’équipe jurassienne de National League de hockey sur glace à Rapperswil sur le score de 6-3 dimanche. C’est justement lors du premier déplacement des « jaune et noir » en terres st-galloises il y a exactement deux mois qu’il s’était blessé au genou. Depuis, Jonathan Hazen travaille à sa rééducation en dehors de la glace : « Je me sens bien, je progresse, mais parfois je trouve le temps long, j’en profite pour passer du temps en famille », explique le Canadien. Ses journées sont rythmées par les séances de physiothérapie et les sessions de fitness où il travaille son haut du corps et sa jambe qui n’est pas blessée : « Je reste au contact du vestiaire où je passe plusieurs fois par semaine. J’assiste aussi à tous les matches à domicile. C’est difficile de suivre les coéquipiers depuis les tribunes et de ne pas pouvoir aider l’équipe, mais j’essaie de temps en temps de leur apporter un regard extérieur ».