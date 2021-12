L’extinction de la rébellion

Le HC Ajoie allume la mèche, puis l’éteint progressivement. Il s’est lourdement incliné contre Lausanne 6-1 samedi soir à Porrentruy, concédant sa sixième défaite consécutive dans le championnat de National League de hockey sur glace. Un revers qui fait particulièrement mal au moral, puisque les Jurassiens avaient entamé ce match par le bon bout devant une affluence record (4'162 spectateurs à la Raiffeisen Arena).

Face à un LHC en mode diesel, l’équipe de Gary Sheehan a réalisé le meilleur départ, profitant sans doute de ne pas avoir joué la veille, contrairement à son adversaire. Le HCA a pris le couteau par le manche et a été récompensé à la 8e minute de jeu. Le revenant Leduc adressait un service parfait à Devos, bien placé devant la cage vaudoise, pour le 1-0. Sonné, Lausanne a progressivement mis la machine en route, mais sans se montrer transcendant. Et c’est là que les « jaune et noir » auront leur principal regret : celui de de pas avoir pris le large. Car les Lions ont retrouvé leur mordant dans le deuxième tiers, se montrant de plus en plus pressants devant un portier Wolf parfait, mais parfois trop seul. La domination des visiteurs a finalement porté ses fruits après la mi-match, Jäger parvenant à rétablir la parité (33e). On ne le savait pas encore, mais ce but égalisateur allait être le tournant du match. En effet, le HC Ajoie a dès lors baissé pavillon. Il a commencé à multiplier les petites erreurs et a perdu le fil de son hockey. Le LHC, lui, a pris le « momentum » et a doublé la mise un peu plus de trois minutes plus tard.





Le HCA lâche prise

On s’attendait à voir les Jurassiens reprendre du poil de la bête dans le dernier « vingt ». Il n’en a rien été. Lausanne est encore monté en puissance pour enfiler les buts comme des perles. Score final : 6-1 ! Sévère – peut être un peu trop pour les Vouivres qui ont aussi parfois manqué de chance et de réussite – mais pas illogique.

Le HCA a donc perdu cette rencontre pour ne pas avoir su profiter de ses temps forts dans la première demi-heure. Il l’a aussi perdue à cause d’un power-play toujours inoffensif. Les Ajoulots disposent désormais de six jours pour faire le vide et préparer leur voyage chez le leader Fribourg. /rch