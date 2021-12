Apathique, le HC Ajoie s’effondre

Comme vendredi à Fribourg, la formation de Gary Sheehan a ouvert la marque. Matteo Romanenghi s’est fendu d’un solo pour glisser le puck entre les jambes du portier adverse (17e). Pourtant, Ajoie n’a pas su boucler victorieusement cette première période équilibrée, mais sans grand relief. Un puck perdu à la ligne bleue tessinoise, en power-play, a permis aux visiteurs d’égaliser à quelques encablures de la sirène (20e). C’est alors que le HCA a disparu. Il n’a plus semblé avoir de jus dans le moteur ni d’idées sous le casque. Le danger s’est fait rare devant la cage adverse, Ambri a peu à peu pris ses aises, les devants puis le large. Et la révolte jurassienne n’est jamais venue. Pour preuve, à 3-1 après deux tiers, Ajoie a encaissé le 4-1 à la 50e avant d’enfin cadrer un tir dans l’ultime période… « On ne shoote pas, je ne sais pas pour qui on se prend », constate l’attaquant Lou Bogdanoff. Et comme il est (presque) impossible de gagner un match sans tirer, le HCA sait ce qu’il lui reste à faire pour tenter de mettre un terme à sa mauvaise passe. /msc