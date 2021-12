Un roc défensif arrive au HC Ajoie

Le HC Ajoie accueille un nouveau défenseur en licence B dans son effectif. Il a engagé Colin Fontana, en provenance des Ticino Rockets, formation de Swiss League. Âgé de 25 ans et mesurant plus de deux mètres, Colin Fontana évoluera avec les « jaune et noir » au moins lors des trois prochaines rencontres du championnat de National League de hockey sur glace. Le HCA attend du joueur « que son gabarit et sa force physique apportent de la profondeur dans le compartiment défensif ». /comm-rch