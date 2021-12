Dix de chute pour le HCA

Soirée cauchemardesque pour le HC Ajoie dans le championnat de National League de hockey sur glace. Les Vouivres se sont lourdement inclinées 8-2 contre Zurich lundi au Hallenstadion. La barre des dix défaites consécutives est ainsi atteinte.

L’équipe de Gary Sheehan n’a pas eu voix au chapitre contre un « Z » revanchard. Les Lions ont d’entrée de jeu étouffé les Jurassiens : 3-0 après onze minutes. Le sursaut observé en fin de premier tiers – marqué par la jolie réduction du score de Devos – n’aura été qu’un éclair dans la grisaille. Les Zurichois ont, en effet, immédiatement remis la compresse après le premier thé en ajoutant deux buts supplémentaires en moins de cinq minutes. Les numéros six et sept sont ensuite tombés comme des fruits murs, avant que le HCA ne stoppe l’hémorragie avec son deuxième et dernier but du soir inscrit en power-play par Schmutz.

7-2 après 40 minutes de jeu : la cause était entendue. Pedretti s’est encore rappelé au bon souvenir de son club formateur en marquant le 8-2 pour Zurich, pour ce qui allait être le dernier « filet » de ce match à sens unique. Car même à cinq contre trois pendant 1’16’’, les « jaune et noir » ne sont plus parvenus à trouver la faille.

Dominé dans tous les secteurs de jeu, Ajoie n’a simplement pas eu les armes pour rivaliser avec un adversaire solide et percutant, porté notamment par un Andrighetto et un Malgin en feu. Pas grand-chose de positif à retenir, donc, pour la formation jurassienne, qui a parcouru lundi un véritable chemin de croix. /rch