Une ancienne gloire du hockey régional s’en est allée

Le hockey sur glace régional a perdu l’une de ses anciennes gloires. Nicolas Jolidon s’est éteint à l’âge de 53 ans, parti soudainement des suites d’une maladie. L’ancien attaquant a fait les beaux jours du HC Moutier en 1re ligue de hockey sur glace dans les années 90, aux côtés notamment des Jacques Hostettmann et Richard Léchenne avec qui il formait une ligne redoutable. Natif de Porrentruy, Nicolas Jolidon a été formé au HC Ajoie et a porté le maillot ajoulot en Ligue A et en Ligue B entre 1986 et 1992. Amateur de golf, il travaillait par ailleurs au Service de la formation postobligatoire au sein de l’administration jurassienne. /jpi