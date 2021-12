Le HC Ajoie pas épargné par le Covid

Le coronavirus fait son retour en force dans les vestiaires de National League. Le HC Ajoie est à son tour touché. Il l’indique ce mercredi dans un communiqué. Plusieurs cas ont été décelés suite à des tests rapides positifs. L’ensemble de l’effectif a réalisé un test PCR en matinée. Les résultats seront connus jeudi. En attendant, le staff technique ajoulot a placé l’équipe en quarantaine préventive. L’entraînement de ce mercredi matin a été annulé, selon le directeur technique Vincent Léchenne.





Le 7e club touché

Plus de la moitié des clubs de National League de hockey sur glace a été ou est victime de la résurgence du Covid-19. Après Ambri, Genève, Davos, Lugano, Zoug et Rapperswil, le HCA est la 7e formation à s’ajouter à la liste sur les 13 entités du championnat. Deux réunions téléphoniques sont au programme ces prochaines 24h pour évoquer ce dossier chaud. Les directeurs techniques échangeront en fin de journée, ce mercredi, alors que les présidents seront au cœur des discussions jeudi matin. Ils doivent définir la suite à donner à la saison en cours. « Notre position est de tout reporter jusqu’au 10 janvier », a confié Vincent Léchenne à RFJ. Selon lui, plusieurs dirigeants partagent cet avis et souhaitent une refonte du calendrier par la suite. Cette manœuvre aurait deux buts. Tout d’abord que tous les clubs bouclent leur championnat avec le même nombre de matches. Ensuite que la fréquence des rencontres soit identique pour chaque formation afin d’éviter qu’une équipe joue trois parties en une semaine pendant qu’une autre n’en dispute qu’une seule. /comm-msc