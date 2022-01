Deux nouvelles dates pour le HCA

Le HC Ajoie y voit un peu plus clair dans son calendrier. Deux de ses quatre matches reportés ont été replanifiés ce vendredi par la Fédération suisse de hockey sur glace. Le club jurassien accueillera Lugano le mardi 18 janvier à Porrentruy pour le compte du championnat de National League. Une semaine plus tard, le 25 janvier, c’est Rapperswil qui se présentera face au HCA dans le Jura. Les matches à Genève, Berne et Langnau, initialement prévus le 22 décembre, le 4 janvier et le 7 janvier, n’ont pas encore été reprogrammés. /msc