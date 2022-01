Tristan Vauclair dirigera la formation du HCA

C’est ce que l’on appelle un retour au bercail. Formé au HC Ajoie il y a plus de vingt ans avant de connaître une belle carrière professionnelle, Tristan Vauclair reprendra prochainement la direction de la formation du club ajoulot de National League. L’ancien attaquant de Fribourg et Lugano, entre autres, a paraphé ce jeudi un contrat pour les trois prochaines saisons et remplacera Bertrand Faivet à la tête de la HC Ajoie Academy, lequel quittera ses fonctions le 30 avril prochain. « Avec une personnalité motivée et reconnue, nul doute que l’avenir des jeunes hockeyeurs Jaunes & Noir est entre de bonnes mains », se réjouit la direction du club. Tristan Vauclair, le plus jeune des « trois frères Vauclair » qui ont écumé l’élite, a joué 18 saisons dans les deux plus hautes divisions du pays. Il était revenu dans le Jura il y a deux ans en s’engageant au HC Delémont-Vallée après sa fin de carrière à Fribourg. /comm-jpi