Le HC Ajoie condamne les violences du 19 décembre

Près d’un mois après des faits qu’il n’avait jusque-là jamais commentés, le HC Ajoie est sorti de son silence. Alors que RFJ révélait mercredi que plusieurs supporters du HC Ajoie avaient été frappés d’une interdiction de stade après la bagarre du 19 décembre dernier, le club condamne ce vendredi par voie de communiqué les violences survenues entre supporters ajoulots et biennois près de la gare de Porrentruy. Le HCA confirme par ailleurs avoir signé des interdictions de périmètre sur dénonciation des forces de sécurité, sans en préciser le nombre. « La tolérance zéro s’appliquera pour toutes celles et ceux qui choisissent la violence », écrit la direction. Selon nos informations, cinq interdictions de stade ont été signées tandis qu’une dizaine d’autres cas relatifs à ces mêmes faits du 19 décembre sont encore en cours d’investigation auprès des services de police. « Le HCA souhaite un prompt rétablissement aux personnes représentant l’ordre public et malheureusement blessées lors de cet épisode déplorable », précise encore le communiqué. La gendarmerie déplorait deux agents blessés après la rixe. /comm-jpi