Le HC Ajoie dévoré par Zurich

Le Lion rugit trop facilement et dévore un HC Ajoie bien tendre. Zurich s’est imposé sans forcer 6-1 samedi devant 3'312 spectateurs à Porrentruy. Ce match de National League marquait le retour à la compétition des Ajoulots après plus de trois semaines d’arrêt. Privé de plusieurs joueurs majeurs à peine sortis de quarantaine et avec seulement deux joueurs étrangers sur la glace, le HCA n’avait pas les armes pour combattre une formation zurichoise qui signe une 7e victoire d’affilée alors que lui encaisse son 12e revers consécutif.

Malgré un bon premier tiers au terme duquel il était sévèrement mené 1-0, le HCA a tout perdu au début du deuxième en encaissant quatre buts coup sur coup. La messe était dite après 26 minutes. La suite ne fut que remplissage et le joli but de Jérôme Leduc restera pour la statistique comme le premier inscrit par le HCA en 2022.





La première de Thibaut Henry

La classe, le talent et la profondeur de l’armada zurichoise était tout simplement d’un autre niveau, mais le scénario de la rencontre aura permis à Thibaut Henry de cocher ce duel à jamais dans sa mémoire. A tout juste 20 ans, l’Ajoulot a donné ses premiers coups de patins en National League. Il s’en est bien sorti, s’offrant même le luxe de tirer au but. /clo