Le HC Ajoie a cédé sur le tard contre Lugano

Le HC Ajoie y a cru, mais il a fini par rompre. Battue 7-3 par Lugano mardi soir à Porrentruy, l’équipe de Gary Sheehan a concédé son 13e revers consécutif dans le championnat de National League de hockey sur glace. Le score est sévère pour les Jurassiens, qui ont tenu la dragée haute à la formation tessinoise. Sans être étincelante, la formation de Chris McSorley a fini par passer l’épaule grâce à son expérience.

Mené 2-0, le HCA ne s’est pas désuni. En un peu plus de deux minutes (20e et 22e), il est parvenu à refaire son retard grâce à Leduc et Schmutz. Revigorées, les Vouivres ont alors lâché les chevaux, s’offrant plusieurs occasions de prendre les devants. Las, la classe d’Arcobello et la vitesse d’exécution de Fazzini ont permis aux visiteurs – contre le cours du jeu – de reprendre deux longueurs d’avance. Mais une fois encore, Ajoie n’a rien lâché. D’un maître tir, Leduc a signé un doublé pour ramener son équipe à une longueur juste avant la deuxième pause.





Lugano passe à l’usure

L’assistance a pu croire à une issue favorable à l’heure d’entamer la troisième période. Malheureusement, quelque peu émoussés par les efforts fournis, les « jaune et noir » ont d’entrée subi une forte pression luganaise. Pression qui s’est traduite par un cinquième but signé Traber (43e). Et cette fois, le HCA a manqué de réaction. A l’usure, les « bianconeri » ont enfoncé le clou par Herburger (54e), avant qu’Arcobello ne scelle la marque dans la cage vide sur le gong.

Sans avoir démérité malgré l’ampleur du score, le HC Ajoie s’est donc retiré battu de sa patinoire. Les retours d’Asselin et de Wännström – prévus vendredi contre Zoug – vont assurément faire du bien pour amener un peu plus de profondeur à la phalange jurassienne. /rch