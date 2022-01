Un duel spécial pour Julien Vauclair

Les deux clubs de cœur de Julien Vauclair vont en découdre sur la glace de la Raiffeisen Arena. Le HC Ajoie reçoit Lugano à 19h45 mardi à Porrentruy pour le compte du championnat de National League de hockey sur glace. Formé dans les rangs jurassiens, Julien Vauclair a passé 20 saisons sous le maillot tessinois, avant de raccrocher les patins au terme de l’hiver dernier. Devenu un joueur emblématique de la Resega, le défenseur de Courtemaîche y est désormais actif dans la détection des talents : « La première année n’a pas été évidente à cause la pandémie, car les accès aux patinoires étaient limités. Le travail était surtout basé sur les analyses vidéo, ce qui n’est pas autant intéressant que de voir le match en direct où l’on voit beaucoup plus de détails », précise l’ancien joueur, dont le maillot floqué du numéro 3 sera retiré.

Julien Vauclair verra donc les Bianconeri griffer la glace de ses débuts dans le Jura. Il nous livre son regard sur les premiers pas difficiles du HC Ajoie dans l’élite : « C’est une surprise pour personne, on savait que ce ne serait pas simple pour le HCA. C’est une année d’apprentissage et l’important c’est que les joueurs continuent à travailler dur et que le public réponde présent, ce qui n’est pas un problème du côté de Porrentruy », explique Julien Vauclair.