Julien Vauclair nouveau directeur sportif du HCA

Dans la famille Vauclair au HC Ajoie, je demande Julien ! Quelques jours après l’officialisation du frère cadet Tristan comme directeur de la formation, Julien Vauclair est nommé directeur sportif avec effet immédiat. Recruteur pour le HC Lugano il y a quelques heures encore, l’ancien défenseur originaire de Courtemaîche a été libéré par le club tessinois pour prendre ses nouvelles fonctions jurassiennes. Il s’est engagé avec son club formateur pour les cinq prochaines saisons. Vincent Léchenne, qui occupait jusque-là cette fonction de directeur technique, se concentrera désormais davantage sur sa deuxième casquette d’entraîneur-assistant.







Une collaboration avec Vincent Léchenne sur le recrutement



« Julien Vauclair collabore dès ce jour avec le comité directeur et Vincent Léchenne sur les contacts en cours visant à étoffer le contingent pour la saison prochaine, saison qui sera décisive pour le HC Ajoie », écrit le club ajoulot dans un communiqué. Il quitte donc le HC Lugano après plus de 20 ans passés au sein du club bianconeri et 982 matches de National League au compteur. Julien Vauclair compte également 170 sélections en équipe de Suisse et trois participations aux Jeux Olympiques. RFJ l’avait rencontré il y a deux jours avant la rencontre entre le HCA et Lugano qui s’est tenue ce mardi soir. A la question « n’est-ce pas la destinée des frères Vauclair de travailler pour le HC Ajoie », le Jurassien avait répondu (avec le sourire) qu’il ne fallait « jamais dire jamais ». Le petit cachottier ! /comm-jpi