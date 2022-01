Antoine Billarant : « Cette compétition va permettre de développer le e-sport »

Le HC Ajoie va aussi défendre ses chances sur console de jeu vidéo cette saison. Antoine Billarant portera dès ce jeudi soir les couleurs du club de hockey sur glace ajoulot lors du championnat virtuel de e-National League face à Zoug. Joueur depuis plus de 10 ans, il a notamment terminé dans le top 4 du championnat virtuel d’Allemagne et il était l’invité de La Matinale ce jeudi.





Objectif play-offs

L’étudiant en management du sport a réalisé une importante préparation : « Je m’entraîne tous les jours. J’ai analysé mon équipe avec les joueurs du HCA. Ça a aussi été une préparation mentale », explique-t-il. Dans le jeu NHL 22, « le HC Ajoie a des statistiques inférieures aux autres équipes. Il faudra jouer avec les caractéristiques des joueurs, connaître leurs faiblesses et leurs forces et utiliser des stratégies par rapport à cela », ajoute-t-il. « Mon objectif c’est de me qualifier pour les play-offs donc atteindre le top 8 », affirme encore Antoine Billarant. /mmi